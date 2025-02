Preservativos, lubrificantes e testes de HIV são distribuídos no carnaval em Florianópolis

Preservativos, lubrificantes e testes de HIV são distribuídos no carnaval em Florianópolis Destaque nacional no combate às ISTs, Florianópolis entrega 50 mil preservativos e 30 mil géis lubrificantes em bares e casas noturnas... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 20h06 ) twitter

A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça as ações de prevenção e tratamento do HIV e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) durante o Carnaval 2025. A distribuição de preservativos começou na quinta-feira (20), véspera da abertura oficial da folia na cidade com o Berbigão do Boca.

