Presidente da Aurora Coop é eleito Personalidade de Vendas ADVB/SC 2025

A ADVB/SC (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em Santa Catarina) anunciou nesta quinta-feira (10) o nome do homenageado com o 32º Prêmio Personalidade de Vendas. O reconhecimento em 2025 será concedido a Neivor Canton, diretor-presidente da Aurora Coop e presidente do Conselho de Administração da cooperativa, uma das maiores do setor agroindustrial no país.

