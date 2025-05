Presidente da Câmara empregou diretor de associação investigada em fraude no INSS O presidente da Câmara, Hugo Motta, abrigou em seu gabinete diretor de entidade associativa investigada em fraude no INSS ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 00h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 00h03 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), empregou em seu gabinete parlamentar um diretor de entidade associativa investigada na fraude no INSS. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo. Entre outubro de 2020 e fevereiro de 2022, Jeronimo Arlindo da Silva Junior, conhecido como Junior Peixe, foi secretário parlamentar no gabinete do deputado. Ao mesmo tempo, Junior Peixe ocupou a Diretoria Assuntos Institucionais da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil).

