Presidente da Celesc estima 60 dias para normalizar problemas em aplicativo: 'Não haverá multa' O presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa, destacou a digitalização dos serviços da companhia e falou sobre os investimento em... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h27 )

O presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa, visitou a sede do Grupo ND na última segunda-feira (24) e fez um balanço das principais iniciativas da companhia, destacando os avanços do aplicativo Connect, investimentos no setor elétrico e medidas para garantir o fornecimento de energia no Estado, especialmente em períodos críticos como o Carnaval.

Para mais detalhes sobre as declarações do presidente e as expectativas para o aplicativo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

