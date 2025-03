Presidente da Federação Catarinense de Futebol é eleito vice-presidente da CBF Rubens Angelotti é um dos sete vice-presidentes da CBF, eleitos na segunda-feira, 24, com mandato até 2030 ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h26 ) twitter

O criciumense Rubens Angelotti, atual presidente da FCF (Federação Catarinense de Futebol), foi eleito, na segunda-feira, 24, vice-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para o mandato que inicia em 2026 e vai até 2030. Rubinho faz parte da nova diretoria da CBF, presidida por Ednaldo Rodrigues, e está entre os sete vice-presidentes eleitos. A nova diretoria foi eleita por unanimidade por todas as federações e times com direito a voto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

