Presidente de Câmara de Vereadores de SC morre após mal súbito A morte foi confirmada pela Câmara de Vereadores de Modelo, no Oeste do estado, no começo da noite desta segunda-feira (7); prefeitura...

ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share