Presidente do Avaí confirma atraso no pagamento do salário e dificuldade financeira há 4 meses Júlio Heerdt fala em entrevista coletiva sobre as dificuldades financeiras do Avaí e confirma o atraso no salário dos jogadores ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 00h17 )

Os salários dos jogadores e funcionários do Avaí estão atrasados e o presidente do clube, Júlio Heerdt, afirmou que há previsão para quitar todos os débitos no próximo dia 31 de julho. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (16), na Ressacada, o dirigente explicou a situação.

Para mais detalhes sobre a situação financeira do Avaí e as declarações do presidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

