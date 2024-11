Presidente do Avaí confirma permanências de Enderson Moreira e Eduardo Freeland para 2025 Presidente do Avaí confirma permanências de Enderson Moreira e Eduardo Freeland para 2025 ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 16h50 ) twitter

Presidente do Avaí confirma permanências de Enderson Moreira e Eduardo Freeland para 2025

O diretor de Futebol Eduardo Freeland e o técnico Enderson Moreira seguirão no Avaí na temporada 2025. A confirmação foi feita por Júlio Heerdt, presidente do clube, em coletiva na manhã desta quinta-feira (7).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as permanências e os desafios do clube!

