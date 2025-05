Preso pelado, chefe de facção se irrita e corrige delegado: ‘Matei 11, não 8’ Jean Almeida, o 'Dedé', é apontado como uma das lideranças da facção GDE (Guardiões do Estado) e estava em outro estado para realizar... ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 05h03 ) twitter

Um líder de uma das maiores facções do nordeste do Brasil foi preso pelado, em um apartamento na zona Norte de São Paulo. Jean Almeida, o ‘Dedé’, como é chamado, é acusado de matar oito pessoas. Segundo a Polícia Civil paulista, o criminoso é vinculado à facção GDE (Guardiões do Estado) e foi capturado na casa da companheira, na Vila Mariana.

Para mais detalhes sobre essa prisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

