Preso por roubo foge de presídio em SC e corregedoria investiga circunstâncias da fuga Alexandro Soares da Silva, de 27 anos, fugiu durante um procedimento interno no Presídio Regional de São Francisco do Sul ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h07 )

Um homem de 27 anos fugiu do Presídio Regional de São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina, nessa segunda-feira (17). De acordo com a Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social), Alexandro Soares da Silva cumpria pena por roubo no estabelecimento penal.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes dessa fuga e as investigações em andamento.

