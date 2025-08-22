Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Presos donos de concessionária investigada por aplicar golpe milionário em SC

Casal dono de concessionária foi detido por envolvimento em esquema de estelionato em Jaraguá do Sul; prejuízo chega a R$ 3 milhões...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Os donos de uma concessionária investigada por aplicar golpes em clientes foram presos nesta quinta-feira (21), em Major Vieira, no Norte de Santa Catarina. O casal, natural de Jaraguá do Sul, é investigado de liderar um esquema de estelionato que já lesou mais de 40 pessoas e causou prejuízo superior a R$ 3 milhões, segundo a Polícia Civil.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.