Presos donos de concessionária investigada por aplicar golpe milionário em SC Casal dono de concessionária foi detido por envolvimento em esquema de estelionato em Jaraguá do Sul; prejuízo chega a R$ 3 milhões... ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os donos de uma concessionária investigada por aplicar golpes em clientes foram presos nesta quinta-feira (21), em Major Vieira, no Norte de Santa Catarina. O casal, natural de Jaraguá do Sul, é investigado de liderar um esquema de estelionato que já lesou mais de 40 pessoas e causou prejuízo superior a R$ 3 milhões, segundo a Polícia Civil.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cesta básica em Florianópolis tem queda no preço após quatro meses em alta

‘Exemplar, educado, trabalhador’: corpo de jovem desaparecido em SC é encontrado em rio

Donos de clínicas de fonoaudiologia são investigados por uso de certificados falsos em SC e PR