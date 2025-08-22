Presos donos de concessionária investigada por aplicar golpe milionário em SC
Casal dono de concessionária foi detido por envolvimento em esquema de estelionato em Jaraguá do Sul; prejuízo chega a R$ 3 milhões...
Os donos de uma concessionária investigada por aplicar golpes em clientes foram presos nesta quinta-feira (21), em Major Vieira, no Norte de Santa Catarina. O casal, natural de Jaraguá do Sul, é investigado de liderar um esquema de estelionato que já lesou mais de 40 pessoas e causou prejuízo superior a R$ 3 milhões, segundo a Polícia Civil.
