Prevenção, educação e proteção: os eixos do plano de Combate à Violência Contra a Mulher em SC
Plano lançado pelo governo estadual prevê ações para os próximos dez anos para o combate à violência contra a mulher e tem a participação...
O Governo de Santa Catarina lançou o Plano Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, na terça-feira (12), em cerimônia no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis. O documento prevê ações para os próximos dez anos e tem a participação das Secretarias de Estado da Segurança Pública, Assistência Social, Mulher e Família, Educação e das Forças de Segurança.
O Governo de Santa Catarina lançou o Plano Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, na terça-feira (12), em cerimônia no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis. O documento prevê ações para os próximos dez anos e tem a participação das Secretarias de Estado da Segurança Pública, Assistência Social, Mulher e Família, Educação e das Forças de Segurança.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as ações previstas para combater a violência contra a mulher em Santa Catarina!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as ações previstas para combater a violência contra a mulher em Santa Catarina!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: