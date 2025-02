Previsão do tempo aponta instabilidade no Sul de SC nesta semana Pancadas de chuva e diminuição do calor intenso estão previstas para os próximos dias ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 16/02/2025 - 10h05 ) twitter

A previsão do tempo da penúltima semana do mês de fevereiro, na cidade de Criciúma e região, marca instabilidade climática, variando entre dias de chuva e sol, com temperaturas altas e amenas entre 25°C até 31°C.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e como isso pode afetar sua semana, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

