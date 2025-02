Previsão do tempo aponta temperaturas acima dos 35 °C no Sul de SC nesta semana Segundo o climatologista da Epagri de Urussanga, Márcio Sônego, não deve chover intensamente nos próximos dias ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 23/02/2025 - 13h06 ) twitter

O calor volta a Criciúma e região com intensidade nesta semana. Segundo o climatologista da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), Márcio Sônego, a previsão do tempo aponta que as temperaturas devem ultrapassar os 35°C nos próximos dias.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e como se preparar para o calor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

