PRF confirma morte de passageiro após ônibus capotar na BR-101 em SC Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (22), em Laguna, no Sul do estado ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma morte foi confirmada após um ônibus capotar na BR-101, em Laguna*, no Sul de Santa Catarina. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima, que estava entre as 33 pessoas a bordo do veículo que saiu da pista por volta das 4 horas desta terça-feira (22), no km 296, sentido Norte, na entrada do bairro Itapirubá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Potencial desperdiçado: três desafios do CentroSul para ganhar destaque em Florianópolis

Saída de pista deixa um morto e uma mulher ferida no interior de SC

Sul de SC terá dois feirões de emprego com atendimento gratuito neste mês; veja onde e quando