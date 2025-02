PRF e Detran-SC fiscalizam veículos estrangeiros para evitar inadimplência na saída do Brasil Na quinta-feira (29), fiscalização em Araranguá será acompanhada por autoridades ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h47 ) twitter

Para evitar que veículos estrangeiros saiam do Brasil sem pagar possíveis pendências, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Detran-SC (Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina) realizam uma ação conjunta. A operação, que acontece em pontos estratégicos da BR-101, em Araranguá, no Sul do Estado, e da BR-282, em Xanxerê, no Oeste, encerra na sexta-feira (30).

Saiba mais sobre essa importante fiscalização e como ela impacta os motoristas estrangeiros no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

