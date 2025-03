PRF encontra quase R$ 200 mil sem origem declarada durante abordagem na BR-282, em SC O dinheiro foi encontrado na mochila do passageiro em abordagem na BR-282, em Campos Novos, no Meio-Oeste do estado ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 18h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h47 ) twitter

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) localizou R$ 192.740,00 em espécie sem origem declarada durante uma abordagem na BR-282, em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O flagrante aconteceu nesta semana.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa abordagem e as implicações legais para os envolvidos.

