‘Primeira de muitas’, diz prefeita de Balneário Camboriú sobre revitalização em sede da cidade Melhorias na Prefeitura de Balneário Camboriú devem incluir paisagismo, reestruturação da entrada principal e nova pintura ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, ganhará uma revitalização. A reforma contemplará melhorias na infraestrutura do prédio por meio de diversas mudanças.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as melhorias e parcerias que estão transformando a cidade!

Leia Mais em ND Mais:

Adolescente cai de colchão inflável em rio e desaparece em SC

Feminicídio em São Paulo: jovem de 24 anos descobre traição e é queimada viva pelo marido

CEO da WEG chama tarifas de Trump de ‘erro’ e diz que empresa de SC está pronta para ‘guerra’