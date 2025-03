Primeira KNN Prime do Brasil ficará no Vivapark Porto Belo Rede lança modelo premium de ensino, e escolhe o bairro parque para inaugurar primeira unidade da KNN Prime ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h26 ) twitter

O Vivapark Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, deu mais um passo na consolidação do polo educacional com a chegada da KNN Prime, o novo formato premium da renomada rede KNN Idiomas. A primeira unidade Prime do país será inaugurada ainda no primeiro semestre de 2025, marcando o início de uma parceria estratégica que reforça a proposta do bairro parque de integrar moradia, trabalho, lazer e educação de alto padrão no litoral Norte de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa nova iniciativa que promete transformar a educação na região!

