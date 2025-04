Primeira morte por dengue em Itajaí é registrada em 2025 Vítima de primeira morte por dengue em Itajaí era moradora do bairro São Vicente, um dos mais afetados pela doença ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A primeira morte por dengue em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, foi confirmada na última sexta-feira (04). A vítima é uma idosa de 76 anos que morava no bairro São Vicente, um dos bairros mais afetados pela doença. Ela morreu na quarta-feira (02) e tinha registro de comorbidades.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre a dengue em Itajaí.

Leia Mais em ND Mais:

Vacinação contra gripe começa nesta segunda; veja público-alvo

Homem de 25 anos morre afogado na praia da Galheta, em Florianópolis

Previsão do tempo em Blumenau aponta instabilidade e necessidade de guarda-chuva