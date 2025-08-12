Primeiro autódromo asfaltado de SC une padrão Fórmula 1 e investimento milionário Obra em Chapecó usa asfalto de alta performance e investimento de mais de R$ 70 milhões para garantir segurança e qualidade nas competições... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O tão aguardado asfaltamento do Autódromo Internacional de Chapecó, localizado na linha Cachoeira, já começou, e por trás dessa etapa essencial há uma série de detalhes técnicos que garantem a qualidade e a segurança da futura pista de competições. Em entrevista ao portal ND Mais, o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, Maurício Lise da Rocha, explicou como será feita a pavimentação e quais são os próximos passos até que o local possa receber grandes eventos do automobilismo.

Para saber mais sobre essa importante obra e seus detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Margaridas’: o apelido curioso que virou símbolo das garis em cidade de SC

Frio e vento fazem sensação térmica despencar para -10°C em cidade de SC

‘CNH quente’ em Santa Catarina: sites oferecem habilitação falsa por até R$ 1,9 mil