Primeiro autódromo asfaltado de SC une padrão Fórmula 1 e investimento milionário
Obra em Chapecó usa asfalto de alta performance e investimento de mais de R$ 70 milhões para garantir segurança e qualidade nas competições...
O tão aguardado asfaltamento do Autódromo Internacional de Chapecó, localizado na linha Cachoeira, já começou, e por trás dessa etapa essencial há uma série de detalhes técnicos que garantem a qualidade e a segurança da futura pista de competições. Em entrevista ao portal ND Mais, o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, Maurício Lise da Rocha, explicou como será feita a pavimentação e quais são os próximos passos até que o local possa receber grandes eventos do automobilismo.
O tão aguardado asfaltamento do Autódromo Internacional de Chapecó, localizado na linha Cachoeira, já começou, e por trás dessa etapa essencial há uma série de detalhes técnicos que garantem a qualidade e a segurança da futura pista de competições. Em entrevista ao portal ND Mais, o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, Maurício Lise da Rocha, explicou como será feita a pavimentação e quais são os próximos passos até que o local possa receber grandes eventos do automobilismo.
Para saber mais sobre essa importante obra e seus detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa importante obra e seus detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: