Primeiro eclipse lunar total do ano já tem data para ocorrer e será visível no Brasil

O primeiro eclipse lunar de 2025 está marcado para acontecer na sexta-feira, 14, e será visível do Brasil. Este também será o primeiro eclipse lunar total desde 2022, segundo a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). O fenômeno criará o efeito de “lua de sangue”, quando o astro aparece avermelhado no céu.

Saiba mais sobre este fenômeno incrível e como observá-lo no Brasil consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

