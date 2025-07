Primeiro edifício 100% corporativo do Vivapark Porto Belo é apresentado ao mercado Veccel Corporate será o empreendimento mais alto do Vivapark e deve se tornar o endereço corporativo mais cobiçado da região ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 06h35 (Atualizado em 05/07/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Vivapark Porto Belo deu um passo decisivo em sua consolidação como ecossistema urbano completo ao apresentar, em parceria com a Eccel Incorporadora, o Veccel Corporate, o primeiro edifício 100% corporativo do bairro parque e novo marco no mercado imobiliário da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em ND Mais:

Câmeras nas vias: motorista que usar faixa de ônibus na Beira-Mar será multado em Florianópolis

Estacionamento rotativo de Joinville pode ser privatizado por 20 anos

IPhones com IA são distribuídos para pessoas com deficiência visual no Sul de SC