Primo é suspeito de estuprar menina 11 anos em SC e apanha de vizinhos Vítima diz que teria sido abusada por suspeito de 41 anos em Camboriú enquanto dormia ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h38 )

Uma criança de 11 anos relatou ter sido vítima de um estupro no bairro Monte Alegre, em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, nesta quarta-feira (06). O suspeito de cometer o crime é o primo da vítima, de 41 anos. Conforme informações da Polícia Militar, a menina e a irmã, de 22 anos, relataram aos oficiais que o suspeito teria a surpreendido enquanto ela estava dormindo e teria começado a abusar sexualmente dela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso alarmante.

