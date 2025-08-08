Primo é suspeito de estuprar menina 11 anos em SC e apanha de vizinhos
Vítima diz que teria sido abusada por suspeito de 41 anos em Camboriú enquanto dormia
Uma criança de 11 anos relatou ter sido vítima de um estupro no bairro Monte Alegre, em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, nesta quarta-feira (06). O suspeito de cometer o crime é o primo da vítima, de 41 anos. Conforme informações da Polícia Militar, a menina e a irmã, de 22 anos, relataram aos oficiais que o suspeito teria a surpreendido enquanto ela estava dormindo e teria começado a abusar sexualmente dela.
