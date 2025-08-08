Logo R7.com
Primo é suspeito de estuprar menina 11 anos em SC e apanha de vizinhos

Vítima diz que teria sido abusada por suspeito de 41 anos em Camboriú enquanto dormia

ND Mais|Do R7

Uma criança de 11 anos relatou ter sido vítima de um estupro no bairro Monte Alegre, em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, nesta quarta-feira (06). O suspeito de cometer o crime é o primo da vítima, de 41 anos. Conforme informações da Polícia Militar, a menina e a irmã, de 22 anos, relataram aos oficiais que o suspeito teria a surpreendido enquanto ela estava dormindo e teria começado a abusar sexualmente dela.

