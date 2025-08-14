Logo R7.com
Prisão na Beira-Mar Norte impede execução de irmão de chefe do tráfico em Florianópolis

Adolescente de 16 e adultos de 46 e 22 anos foram presos com um fuzil e uma pistola dentro de um carro com placas clonadas na Beira...

ND Mais

ND Mais|Do R7

A prisão de três homens na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, na terça-feira (12), teria evitado a tentativa de homicídio do irmão de um chefe do tráfico na capital, conforme informações apuradas pelo ND Mais.

