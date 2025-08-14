Prisão na Beira-Mar Norte impede execução de irmão de chefe do tráfico em Florianópolis Adolescente de 16 e adultos de 46 e 22 anos foram presos com um fuzil e uma pistola dentro de um carro com placas clonadas na Beira... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 22h38 ) twitter

A prisão de três homens na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, na terça-feira (12), teria evitado a tentativa de homicídio do irmão de um chefe do tráfico na capital, conforme informações apuradas pelo ND Mais.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

