Prisões: concurso público em cidade de 1,8 mil habitantes de SC vira alvo de operação Sete mandados de busca e apreensão foram realizados no Meio-Oeste do estado na Operação Cátedra, que apura fraudes em concurso público... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma operação que investiga supostas fraudes em um concurso público realizado pela Prefeitura de Macieira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) na manhã desta terça-feira (12). Batizada de Operação Cátedra, a ação cumpre sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Macieira, Videira, Treze Tílias e Arroio Trinta.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Manchester catarinense’: esta é a cidade mais feliz do Brasil e que mais tem emprego no estado

Concurso público na cidade mais sustentável de SC oferece salário de até R$ 24 mil

Ingressos para Oktoberfest Blumenau 2025: valores, como comprar e dias gratuitos