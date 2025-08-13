Prisões: concurso público em cidade de 1,8 mil habitantes de SC vira alvo de operação
Sete mandados de busca e apreensão foram realizados no Meio-Oeste do estado na Operação Cátedra, que apura fraudes em concurso público...
Uma operação que investiga supostas fraudes em um concurso público realizado pela Prefeitura de Macieira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) na manhã desta terça-feira (12). Batizada de Operação Cátedra, a ação cumpre sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Macieira, Videira, Treze Tílias e Arroio Trinta.
