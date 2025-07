Problema recorrente: Figueirense vive rotina de gols sofridos após os 40 minutos do 2º tempo Figueirense tem sofrido com gols sofridos nos acréscimos das partidas; restam nove jogos para o fim da primeira fase da Série C ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h37 ) twitter

O empate sofrido pelo Figueirense aos 43 minutos do segundo tempo no último domingo diante do Confiança trouxe à tona um filme recorrente envolvendo o Furacão. Sofrer gols após os 40 minutos da etapa complementar tem sido algo comum nos jogos do clube, independente do técnico, time que está em campo ou adversário. Mas afinal, qual o motivo para a equipe ceder resultados com tanta frequência nos minutos finais?

Para entender melhor essa situação e conferir todos os detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

