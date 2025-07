Problemas familiares e desemprego: o que leva quase mil pessoas a viver nas ruas em Joinville? Com 963 pessoas em situação de rua, Joinville ficou em segundo lugar entre as 13 cidades mapeadas pelo relatório do Ministério Público... ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h37 ) twitter

A cidade de Joinville registra 963 pessoas em situação de rua. É o que aponta um levantamento do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), com base em dados do CadÚnico de março de 2025. O relatório traça um perfil detalhado dessa população em 13 cidades de Santa Catarina, além de apontar os principais fatores que levaram as pessoas às ruas. Joinville ficou em segundo lugar, atrás apenas de Florianópolis que registrou 3678 pessoas.

Para entender melhor essa realidade e os desafios enfrentados por essa população, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

