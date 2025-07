‘Problemas graves’: MPSC detecta maus tratos e cobra reestruturação da Dibea, em Florianópolis Segundo o MPSC, animais estão em gaiolas pequenas, confinados sem luz natural e com forte odor de urina e fezes na atual sede da Diretoria... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 05h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 05h17 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) ingressou com uma ação civil pública pedindo a reestruturação da DIBEA (Diretoria de Bem-Estar Animal) de Florianópolis, após constatar “omissões na gestão” da pasta, que reflete no cuidado com os animais. Na ação, o órgão pede que o município elabore e execute um plano para melhora da política municipal de proteção animal. O pedido foi elaborado após uma fiscalização realizada pelo órgão, em parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária.

