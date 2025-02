Processo seletivo com salários de até R$ 23 mil é suspenso em SC A prefeitura de São Miguel do Oeste revogou o processo seletivo após suspensão cautelar pelo Tribunal de Contas do Estado ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, revogou um processo seletivo com vagas para diversos cargos após suspensão cautelar pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). O período de inscrições já havia encerrado e a prova seria realizada em fevereiro.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau confirma entrega do material escolar para rede pública de ensino

Engavetamento com 5 veículos causa fila na BR-101, em Itajaí, e interdita pista

Rua atingida por incêndio em Blumenau deve ser liberada nesta sexta, diz secretário