Processo seletivo com salários que passam de R$ 8 mil é suspenso em Joinville Cerca de 2 mil candidatos haviam se inscritos; um novo edital será lançado em breve, mas sem data definida ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 19h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h57 )

O processo seletivo simplificado nº 004/2025 da Prefeitura de Joinville, voltado à contratação temporária de profissionais para trabalhar na prefeitura e no Hospital Municipal São José, foi anulado nesta quarta-feira (3). Ainda não há previsão para a publicação de um novo edital.

Para mais detalhes sobre essa suspensão e o que vem a seguir, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

