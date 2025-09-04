Processo seletivo com salários que passam de R$ 8 mil é suspenso em Joinville
Cerca de 2 mil candidatos haviam se inscritos; um novo edital será lançado em breve, mas sem data definida
O processo seletivo simplificado nº 004/2025 da Prefeitura de Joinville, voltado à contratação temporária de profissionais para trabalhar na prefeitura e no Hospital Municipal São José, foi anulado nesta quarta-feira (3). Ainda não há previsão para a publicação de um novo edital.
O processo seletivo simplificado nº 004/2025 da Prefeitura de Joinville, voltado à contratação temporária de profissionais para trabalhar na prefeitura e no Hospital Municipal São José, foi anulado nesta quarta-feira (3). Ainda não há previsão para a publicação de um novo edital.
Para mais detalhes sobre essa suspensão e o que vem a seguir, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre essa suspensão e o que vem a seguir, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: