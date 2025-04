Processo seletivo em Joinville tem vagas na saúde e educação com salários de até R$ 8,4 mil A seleção será feita em etapa única, por meio de análise de títulos, com pontuação para formação acadêmica ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Joinville, no Norte de Santa Catarina, está com inscrições abertas para dois processos seletivos simplificados. Os editais 001/2025 e 002/2025 oferecem vagas temporárias e cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e como se inscrever!

Leia Mais em ND Mais:

Oktoberfest Blumenau poderá ter musical para celebrar 40 anos de história

Servidor em crise de Burnout tira a roupa em escola de Itajaí

Mancha no rosto do Papa Francisco intriga fiéis; neurologista esclarece