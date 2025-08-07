Processo seletivo em SC oferece vaga para fiscal com salário de R$ 6,1 mil Inscrições estão abertas até 11 de agosto para oportunidade na Fundação do Meio Ambiente de Braço do Norte; confira como participar... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h57 ) twitter

Um processo seletivo para atuar na Funbama (Fundação do Meio Ambiente de Braço do Norte) está com inscrições abertas. A vaga é para fiscal ambiental, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e uma remuneração mensal no valor de R$ 6.177,11.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa oportunidade!

