Processo seletivo em SC oferece vaga para fiscal com salário de R$ 6,1 mil

Inscrições estão abertas até 11 de agosto para oportunidade na Fundação do Meio Ambiente de Braço do Norte; confira como participar...

Um processo seletivo para atuar na Funbama (Fundação do Meio Ambiente de Braço do Norte) está com inscrições abertas. A vaga é para fiscal ambiental, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e uma remuneração mensal no valor de R$ 6.177,11.

