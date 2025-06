Processo seletivo em Tubarão abre 38 vagas em áreas sociais e administrativas para o Sul de SC Com salários de até R$ 3,8 mil, processo seletivo está aberto para inscrição até o dia 23 de julho, às 16h; confira as vagas disponíveis... ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 06h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 06h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Foi aberto em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, o edital para um novo processo seletivo temporário. O objetivo é a contratação e formação de cadastro de reserva para 38 vagas nas áreas de administração, cuidados, assistência social e psicologia. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas no site oficial do ConsCam até o dia 23 de julho, às 16h.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vagas e salários disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Carro incendeia em garagem de prédio e idosa é resgatada às pressas em Mafra

VÍDEO: Bombeiro mergulha em lago gelado no dia mais frio do ano em SC; ‘Coisa boa’

GALERIA: Após dia mais gelado do ano, SC terá nova onda de frio a partir desta terça-feira