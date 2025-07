Processo seletivo por histórico escolar na UFSC encerra nesta quarta; veja tutorial Processo seletivo por histórico escolar na UFSC utiliza notas do último ano do ensino médio; 606 vagas estão disponíveis em diversas... ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 02h35 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h35 ) twitter

O ingresso na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) por meio do processo seletivo por histórico escolar na UFSC vai até esta quarta-feira (2). Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site da Coperve (Comissão Permanente do Vestibular).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vagas disponíveis e o processo de inscrição!

