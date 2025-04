Processo Seletivo Unificado UFSC/IFSC tem inscrições abertas nesta terça; veja como participar Candidatos devem ter participado de pelo menos uma das últimas três edições do Enem; inscrições vão até 15 de maio ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 05h05 ) twitter

As inscrições para o Processo Seletivo Unificado UFSC/IFSC 2025-2 foram abertas nesta terça-feira (15). Estão disponíveis vagas para graduação na Universidade Federal de Santa Catarina e no Instituto Federal de Santa Catarina. Os candidatos devem ter participado de pelo menos uma das últimas três edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

