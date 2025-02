Processos por erro médico disparam e crescem mais de 500% em um ano no Brasil Mais de 74 mil ações por erro médico foram registradas no Brasil; médico investigado em Santa Catarina teria causado lesões graves... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O número de processos por erro médico em sistemas públicos e privados de saúde cresceu 506% no Brasil no período de um ano. Os dados são do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e se referem a comparação entre 2023 e 2024. No ano passado, foram registradas 74.358 ações sobre o tema.

Para entender melhor essa alarmante situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Suspeito que forçou namorada a mentir sobre acidente é preso em SC; vítima pulou janela de casa

5 coisas no seu carro que bloqueiam a riqueza e a prosperidade

VÍDEO: Extintor revela sexo de bebê dos bombeiros em Itajaí; vote no nome