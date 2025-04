Processos relacionados a doenças e acidentes de trabalho crescem 24% em Santa Catarina Grande parte dos casos sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais está ligada ao agronegócio, afirma juíza ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 08h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 08h00 ) twitter

Santa Catarina teve um aumento de 24% no número de processos envolvendo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais em 2024 na Justiça do Trabalho. Os dados são da Secretaria de Gestão Estratégica do TRT-SC (Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região).

Para mais detalhes sobre esse aumento alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

