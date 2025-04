Procissão do Senhor dos Passos tem expectativa de 80 mil em Florianópolis; veja a programação Celebração é a terceira maior do país no segmento e é considerada um Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina e do Brasil ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 05h08 (Atualizado em 05/04/2025 - 05h08 ) twitter

Considerada um dos maiores eventos de fé do Brasil, a Procissão do Senhor dos Passos chega à 259ª edição e deve reunir cerca de 80 mil fiéis no Centro de Florianópolis, neste sábado (5) e domingo (6). Realizada anualmente, 15 dias antes da Páscoa, a celebração é Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina e do Brasil, reconhecido pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Para mais detalhes sobre essa tradição que mobiliza milhares de fiéis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

