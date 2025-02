Procon abre processos contra concessionárias de rodovias por longas filas em pedágios em SC Processos administrativos cobram explicações das concessionárias CCR e Arteris; Procon tem recebido diversas denúncias de trânsito... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 12/02/2025 - 22h06 ) twitter

O Procon de Santa Catarina abriu na última segunda-feira (11) dois processos administrativos contra as empresas CCR e Arteris, concessionárias dos trechos da BR-101 que passam pelo estado. A ação foi motivada pelas longas filas em pedágios denunciadas ao órgão durante a temporada de verão.

