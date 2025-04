Procon de Tubarão divulga diferença de 70% no preço do filé de tilápia na Semana Santa Pesquisa divulgada relata grandes variações nos preços dos pescados entre os principais estabelecimentos da cidade ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 17/04/2025 - 01h25 ) twitter

Com a proximidade da Semana Santa, o Procon de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, realizou uma pesquisa comparativa de pescados em seis principais estabelecimentos da cidade. O levantamento foi feito devido à quantidade de frutos do mar consumidos pelas famílias nesta época do ano, com o objetivo de orientar e estimular a economia dos consumidores no momento da compra.

Para mais detalhes sobre as variações de preços e dicas de economia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

