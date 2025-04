Procon de Tubarão revela que gasolina comum chega a custar R$ 7 em postos da cidade A pesquisa realizada mensalmente pelo órgão de defesa do consumidor aponta variações de até R$ 1,25 entre os combustíveis ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h26 ) twitter

O Procon (Programa de Defesa do Consumidor) de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, iniciou, na primeira semana do mês de abril, uma pesquisa mensal de preços de combustível em 34 estabelecimentos. Os resultados revelam que os valores da gasolina continuam apresentando variações significativas entre os postos da cidade, com a comum e a aditivada tendo oscilações de até R$ 1 por litro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro das variações de preços!

