Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Procon multa concessionárias das rodovias de SC por excesso de filas nos pedágios

Arteris Litoral Sul e CCR ViaCosteira foram autuadas pelas longas filas registradas na temporada de verão; empresas têm 30 dias para...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Procon de Santa Catarina aplicou dois autos de infração às concessionárias CCR ViaCosteira e Arteris Litoral Sul. A motivação foram as longas filas em pedágios durante a última temporada de verão. As medidas tomadas foram divulgadas nesta sexta-feira (29).

Para mais detalhes sobre essa situação e as implicações para as concessionárias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.