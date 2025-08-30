Procon multa concessionárias das rodovias de SC por excesso de filas nos pedágios
Arteris Litoral Sul e CCR ViaCosteira foram autuadas pelas longas filas registradas na temporada de verão; empresas têm 30 dias para...
O Procon de Santa Catarina aplicou dois autos de infração às concessionárias CCR ViaCosteira e Arteris Litoral Sul. A motivação foram as longas filas em pedágios durante a última temporada de verão. As medidas tomadas foram divulgadas nesta sexta-feira (29).
Para mais detalhes sobre essa situação e as implicações para as concessionárias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
