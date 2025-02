Procon notifica seis faculdades particulares de SC por ‘falta de transparência’; veja quais são Medida foi tomada após série de reclamações de alunos em São José, que relataram dificuldades em obter informações claras sobre a grade... ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 02h05 (Atualizado em 15/02/2025 - 02h05 ) twitter

O Procon de São José notificou, nesta sexta-feira (14), seis faculdades particulares da cidade por falta de informações detalhadas sobre a composição dos valores das mensalidades, sobre as grades curriculares e sobre a oferta de cursos de extensão. As faculdades têm um prazo de cinco dias úteis para apresentarem suas justificativas.

