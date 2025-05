Procurando emprego? Litoral Norte de SC será palco de mutirões nos próximos dias Hospital Marieta e Águas de Camboriú organizam ações de emprego para contratação de profissionais ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h16 ) twitter

Aqueles que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho terão oportunidades dentro dos próximos dias em Itajaí e Camboriú. A empresa Águas de Camboriú e o Hospital Marieta Konder Bornhausen farão mutirões de emprego neste sábado (24) e segunda-feira (26), respectivamente.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

