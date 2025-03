‘Produção arcaica’: mulher é autuada por vender produto tóxico como orgânico em SC Policiais também encontraram um cachorro em situação de maus-tratos durante operação em Guaramirim ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 00h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h26 ) twitter

“Orgânico”, era assim que o produto altamente tóxico era comercializado em Guaramirim, no Norte catarinense. Na composição, no entanto, o líquido levava o agrotóxico metomil, conforme análise da Polícia Científica. Nesta quinta-feira (20), uma mulher foi autuada por fabricar o produto sanitário.

Saiba mais sobre essa investigação e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

