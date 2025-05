Produção industrial em SC cresce 4,5 mais do que a média nacional e lidera ranking no Brasil Foram pesquisados 14 segmentos industriais catarinenses e todos registraram aumento no primeiro trimestre, revela pesquisa do IBGE;... ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 08h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 08h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

No primeiro trimestre de 2025, a produção industrial de Santa Catarina registrou crescimento de 8,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. A forte elevação consolidou o estado catarinense com a maior alta dentre todos os estados pesquisados e bem acima da média nacional, de 1,9%. Os dados da pesquisa foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de geografia e Estatísticas) nesta quarta-feira (14) e revelam um cenário positivo de crescimento da economia estadual.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Quina 6729, 14/05: confira os números sorteados

Julgamento de duplo feminicídio termina sem desfecho e é remarcado em Joinville

Vítimas de fraude no INSS podem passar de 9 milhões, admite presidente do Instituto