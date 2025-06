Produtora de eventos é acusada de lavar milhões para o Comando Vermelho Leleco Produções teria sido usada para ocultar recursos ilícitos da facção; operação da Polícia Civil mira suspeitos no Rio e em São... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h57 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (3), uma operação da PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro) teve como alvo um grupo suspeito de lavar mais de R$ 250 milhões para o Comando Vermelho. Entre os investigados está a produtora Leleco Produções. Segundo os investigadores, a empresa e seu responsável seriam destinatários diretos de recursos enviados por operadores da facção, usados para ocultar a origem ilícita do dinheiro proveniente do tráfico de drogas e da compra de armamentos.

Para mais detalhes sobre essa investigação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

