Produtores receberão até R$ 12 mil por hectare para recuperar áreas nativas em SC Santa Catarina lançou um programa ambiental para restaurar áreas degradadas em 148 municípios ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um novo programa ambiental começou a ser implementado neste mês em Santa Catarina com o objetivo de restaurar APPs (Áreas de Preservação Permanente) em propriedades rurais da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. A ação, que envolve 148 municípios, é fruto de uma parceria entre a Epagri, a Foz do Chapecó Energia, o Sicoob e os próprios produtores rurais. As APPs envolvidas são áreas que sofreram intervenção humana e agora precisam ser revegetadas com espécies nativas.

Saiba mais sobre como este programa pode beneficiar os produtores e o meio ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Depois de 6 anos, Joinville tem nova ‘rua mais perigosa’ em 2025; veja ranking

Fogo destrói chiqueiro com 2 mil suínos horas antes de carregamento em SC; suspeita é de raio

Torneio Internacional de Basquete 3×3 agita Florianópolis e promove fomentação do esporte