Produtos vencidos e serviço irregular: cinco clínicas de estética são interditadas pela Anvisa Operação da Anvisa identifica risco de infecções e doenças em instrumentos e produtos de clínicas estéticas em quatro estados; agência... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 13/02/2025 - 22h05 )

Cinco clínicas de estética foram interditadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) durante uma operação de fiscalização realizada em conjunto com as vigilâncias sanitárias locais. As ações foram em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás.

Para saber mais sobre as irregularidades encontradas e a importância da fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

